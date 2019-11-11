Расчленивший студентку профессор устроил истерику в зале суда

Профессор Олег Соколов, жестоко расправившийся с аспиранткой Анастасией Ещенко, расплакался во время судебного заседания. Как уточняет НСН со ссылкой на РЕН ТВ, мужчина не смог сдержать эмоций после вопроса о том, сожалеет ли он об убийстве девушки.
Напомним, 7 ноября преподаватель СПбГУ Олег Соколов застрелил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко. В ночь на 9 ноября он попытался сбросить останки в реку Мойку, где его задержали сотрудники полиции. 11 ноября профессору должны избрать меру пресечения, сообщает телеканал "360".
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