На станции "Таганская" московского метро человек упал на рельсы

В понедельник, 11 ноября, на станции "Таганская" Кольцевой линии московского метро произошло ЧП: пассажирка упала на рельсы перед составом. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, передает РИА ФАН.
В результате поезда на Кольцевой линии некоторое время не ходили, сообщает телеканал "360". В пресс-службе столичной подземки рассказали, что движение составов было восстановлено и введено в график.
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