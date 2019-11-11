Массовая авария произошла на Волгоградском проспекте в Москве

Как передает телеканал "360", в результате ДТП с участием восьми автомобилей на Волгоградском проспекте есть пострадавшие. Виновник аварии скрылся с места происшествия, бросив машину.
Очевидец рассказал, что водитель агрессивно вел себя на магистрали и подверг опасности других участников дорожного движения. Его выбросило на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.
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