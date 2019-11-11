В Химках безработного австрийца обвинили в изнасиловании школьницы

Московская школьница стала жертвой насильника. Над 15-летней девочкой надругался молодой человек, который является гражданином Австрии.
Как передает телеканал "360", о случившемся с восьмиклассницей в полицию заявила социальный педагог. С ее слов, все произошло на съемной квартире в Химках.
У подозреваемого 1990 года рождения австрийское гражданство. В Москве у молодого человека есть временная регистрация, он нигде не работает.
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