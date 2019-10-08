В Петербурге пропала дочь известного режиссера

В Санкт-Петербурге пропала дочь Виктора Бутурлина. Режиссер обратился за помощью в полицию, сообщает Пятый канал.
По предварительным данным, 5 октября девушка ушла на встречу с приятелем и с тех пор не выходит на связь. Сотрудники правоохранительных органов проводят разыскные мероприятия.
Напомним, что Виктор Бутурлин работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". В 2004 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств России, сообщает "Вечерняя Москва".
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