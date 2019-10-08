Безработного москвича ограбили на 7 миллионов рублей

В понедельник, 7 октября, на юге столицы неизвестный ограбил безработного мужчину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает агентство "Москва".
По словам потерпевшего, он встретился с незнакомым мужчиной в офисном здании на Шаболовке для покупки автомобиля. Неожиданно продавец выхватил его сумку, в которой находились 7 миллионов рублей, и скрылся. В настоящее время личность грабителя устанавливается, передает "Москва 24".
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