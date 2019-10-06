Скончался участник культовой рок-группы Cream

Умер Барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер. Музыкант скончался в возрасте 80 лет.
Стоит отметить, что последнее время музыкант находился в больнице. В 2016 году Бейкер перенес операцию на открытом сердце и объявил о своем уходе со сцены, пишет РИА Новости.
Популярные темы форума
Дети это кошмар
В каком возрасте лучше становиться отцом?
Телец подлец
Самая некрасивая женщина в мире
Интернациональное имя ребенку
Как увести женатого?
Самый отстойный мужик
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Самый классный мужик
Ребенок от первого брака