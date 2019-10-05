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Происшествия

Народ в Домодедово взбунтовался из-за вакханалии с "Уральскими авиалиниями"

В аэропорту Домодедово произошла массовая задержка рейсов. Больше некоторых пострадали пассажиры самолета U63557 в Анталью.
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Рейс в Турцию 5 октября задержали более, чем на шесть часов: вылет был намечен на 14:00, а произошел после 20:00. С представителем "Уральских авиалинии" в Домодедово связаться не удалось: к телефону, указанному на сайте авиакомпании, сотрудник не подходил. На стойке информации заявили, что он должен быть у гейта посадки, но и там его не оказалось.

Диспетчер "Уральских авиалиний" в беседе с агентом посадки подтвердил, что представитель перевозчика в курсе ситуации. "Мне сказали, что вас кормили и поили", – заявила она.

Эти слова вызвали бурную реакцию: народ буквально взбунтовался. Как оказалось, многие пассажиры не получили ни еды, ни воды после шести часов задержки.

"Это свинство!" – кричали взбешенный пассажиры.

Примечательно, что во время посадки на рейс произешел необычный сбой. На экране у гейта внезапно пропало указание точного времени. Многие предположили, что таким образом авиакомпания пытается скрыть информацию об актуальном времени посадки.

Разъяренные пассажиры поставили отметки о задержки рейса на билетах. "Буду жаловаться в транспортную прокуратуру" – заявил мужчина, представившийся юристом.

5 октября 2019, 20:46

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