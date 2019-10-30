Директора Физического института РАН задержали по подозрению в хищении

Правоохранители задержали директора Физического института имени Лебедева Николая Колачевского по подозрению в хищении. Точная сумма украденного не называется.
Помощница руководителя Наталья Тарасенко сообщила, что в его квартире прошли обыски. Сотрудники ФСБ также прибыли в институт, чтобы осмотреть бухгалтерию и договорный отдел, сообщает "Интерфакс".
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