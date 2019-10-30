Подросток без прав решил покататься на мопеде с подругой в Удмуртии и попал в ДТП

В Малопургинском районе Удмуртии произошло ДТП с участием подростков. Молодой человек, не имея водительского удостоверения, позвал подругу покататься на мопеде и не справился с управлением.
Как передает ИА "Удмуртия", авария произошла напротив дома №14 на улице Комарова в селе Пугачево. Травмы получила 16-летняя девушка. Оказалось, что на пострадавшей не было мотошлема.
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