В аэропорту Домодедово мужчина пытался провезти часы за 2 миллиона

В аэропорту Домодедово гражданин России пытался провезти наручные часы Breguet почти за два миллиона рублей. Уточняется, что 58-летний мужчина прилетел из Дубая.
Во время досмотра его ручной клади были найдены дорогостоящие часы. Таможенная стоимость товара превысила 1,8 миллиона рублей. Пассажиру грозит уголовное дело о контрабанде, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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