Стали известны подробности смерти 39 мигрантов в грузовике

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 39 мигрантов, трупы которых были обнаружены в грузовом контейнере в графстве Эссекс. Источники сообщают, что люди умирали медленно и мучительно, пишет "Царьград". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших и заверил, что расследование будет тщательным.
Задержан 24-летний водитель родом из Ирландии – ему предъявлено обвинение в убийстве. По одной из версий, мигрантов перевозили в грузовом контейнере, не заботясь об условиях. Задохнулись люди или замерзли, пока не понятно, передает телеканал "360".
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