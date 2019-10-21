Как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова

Кадры опубликовал Следственный комитет. На записи уголовник рассказывает, что он сделал с девочкой в гараже. Однако самые ужасные подробности ведомство приводит без звука.
"Проходя мимо, она сказала что-то насчет гаража. Я развернулся, зажал ей рот и завел в гараж", – сообщил Туватин.
Лиза скончалась от механической асфиксии – удушения. По данным "ТВ Центра", на ее шее обнаружили борозду шириной 5-7 миллиметров, а также следы пальцев и синяки. Также установлено, что злоумышленник не насиловал ребенка.
Напомним, что девятилетняя Лиза пропала в Саратове 9 октября. Она ушла в школу, но образовательном учреждении так и не появилась. Через два дня ее тело обнаружили в гаражах.
Туватин признался в преступлении. Говоря о мотивах, он пояснил: испугался, что девочка расскажет кому-нибудь о его незаконном проживании в заброшенном гараже. 21 октября мужчине было предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего".
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