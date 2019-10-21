Как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Понедельник 21 октября
Лента новостей
15:24
"Ты просто тварь, Бари!": Алибасова избили на шоу
15:24
Объявлена цель побега Порошенко
15:13
На Луне и Марсе обнаружили жизнь
14:52
Голая дочь Синди Кроуфорд вызвала шок
14:47
"Би-2" с новым шоу NewBest в Москве
14:47
68-летнему Розенбауму потребовалась примерочная в лавке презервативов
14:29
Желтый уровень опасности: синоптики предупредили москвичей о тумане
14:25
Подруга детства просит Малахова связать ее с известной певицей
14:18
Зеленский пришел в восторг от антироссийской выходки Японии
14:13
Пьяный автомобилист устроил массовую аварию в Подмосковье
13:54
Календарь красоты на ноябрь 2019
13:44
"Идея фикс": Трамп попался на опасном пристрастии
13:33
"Просто тошнит!": одинокая Орлова променяла мужчин на животных
13:30
В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека
13:24
Названа стоимость лечения Заворотнюк от рака
13:21
Остался один: идущего на дно Зеленского бросили в беде
13:05
Сын-красавчик Натальи Водяновой упал в пропасть
12:57
В Крыму завершился первый в своем роде фестиваль "Алушта.Green"
12:50
Принц Гарри впервые рассказал о конфликте с братом
12:49
"Лошадь!": постаревшую Ковальчук закидали камнями
12:37
Ему остался год: шокирующее откровение о 65-летнем Лукашенко
12:28
Клинтон посмеялась над угрозой ядерной войны
12:19
Муж не работает: как поднять его с дивана
12:19
Рудковская о сексуальной Лободе: Ее хотят и мужчины, и женщины
11:56
Яна Рудковская откровенно о разводе: Мои слезы не видел никто
11:56
В Архангельске охранник выстрелил в ногу посетителю боулинга
11:52
Подробности госпитализации сраженной недугом Талызиной
11:46
Убьют: предсказана страшная участь замученного Зеленского
11:43
"Люди плюют в нее и хотят разбить": урну с прахом убийцы царя Николая II строго засекретили
11:24
Рецепт полезной пиццы изо льна и миндаля
11:22
"Это стыд": Зеленского втянули в скандал с поджогом
11:20
Данные 20 миллионов пользователей "Инстаграма" появились в открытом доступе
11:04
Россиян ждут массовые увольнения
10:55
Пострадали 16 человек: в Петербурге столкнулись маршрутка и трамвай
10:53
К Заворотнюк приехал Зеленский
10:38
"Ем все подряд!": Полежайкин из "Папиных дочек" раскрыл секрет похудения
10:29
Располневшего Малахова сняли с другой женщиной
10:25
"Оставьте дальнобойщикам": Собчак разнесли за жирные подмышки
10:19
Раскрыта истинная причина разрыва ДРСМД
09:54
Галкин выложил компромат на перекошенную Гузееву
09:42
В Киеве призвали оставить Донбасс с Россией
09:41
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
09:18
Известный режиссер погнал в шею возлюбленную после измены с участником "Квартета И"
09:13
Объявлено о попытке захвата здания Рады в Киеве
09:07
Названа шокирующая причина расставания Глушко с любимой
08:56
"Простая колхозная баба": Разин крепко приложил зазнавшуюся Темникову
08:51
Артисты примут участие в важном футбольном матче
08:46
Звезда Голливуда вышла замуж
08:30
Талызину экстренно госпитализировали в Москве
08:16
Разведенка Бузова показала обручальное кольцо
08:13
Путина назвали самым влиятельным лидером
08:05
Шукшина не отреагировала на избиение дочери
07:41
"Надоели с этими сказками": народ пресытился Заворотнюк и ее семьей
06:35
Дерзкий Лукашенко получил болезненный удар от Путина
04:34
Очередная наложница: родившую любовницу Тимати устранят от воспитания сына
02:29
"В пакете кровь": звезда шоу "Дом-2" рассказала о страданиях после операции
23:06
"Снять юбку и вперед": 70-летняя Пугачева показала стройные ноги
20:17
"Будет потом, что обсудить": Буланову порекомендовали любителям интима за деньги
17:29
72-летняя Васильева на всю страну заявила о чудовищных избиениях
16:53
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью
16:12
Кафельников сообщил о смерти известного теннисиста
15:36
"Потрепала нервы": отбившаяся от рук дочь довела Заворотнюк
14:45
Названа жуткая причина обрушения Крымского моста
14:25
"Не бойтесь, никого не пошлю": Буланова обратилась к потенциальным мужьям
13:30
"Перекачала себя": Лорак разнесли из-за увеличенных губ
12:52
Стало известно о тайной молодой любовнице Дмитрия Марьянова
12:45
"Так и живем...": сын приволок в дом к Барановской нового жильца
12:08
"За каждую букву ответили": Рудковская взорвалась после публикации откровений
11:23
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
10:51
"Психанул": державший себя в руках Лазарев резко сорвался
10:43
"Корсет надела": только родившая любовница Тимати переживает из-за фигуры
10:13
"Царство ему небесное": Пугачева всполошила народ высказыванием о сыне Собчак
08:30
Вскрылась чудовищная ложь афериста Зеленского
08:04
"Может, психануть?": 48-летняя Гришаева напугала народ странным желанием
04:22
Чеченский полицейский забил коллегу насмерть в институте МВД
02:20
Оскорбившего Путина журналиста доставили на допрос
00:11
"Сепар по Аляске": Собчак жестко подставили под удар спецслужб США
22:17
"Мы под шумок": Меладзе оштутился за грубое нарушение ПДД на "Майбахе"
20:16
Закисшего Зеленского пригласили в Россию на чемпионат по поеданию шаурмы
18:07
"Подарю полтора размера": Рудковская пожаловалась на большую грудь
17:02
"Тайное желание одно": Многодетная Порошина поделилась сокровенным
16:10
"Синяя пластом лежала": знаменитая актриса пережила тяжелое отравление
15:26
Избили перед перед смертью?: Озвучена новая версия мучительной гибели Марьянова
14:44
"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
14:40
"Иногда ты находишь мужчину мечты": Чехова опубликовала нежное признание
13:56
Брошенная на произвол судьбы 84-летняя сестра рассекретила богатства Алибасова
13:38
Симоньян в третий раз стала матерью
13:26
"Это был сущий ад": Стало известно о тайных фобиях Заворотнюк
13:20
"Как белка в колесе": Лукашенко поплакался на усталость от президентства
13:00
Володин призвал укреплять сотрудничество парламентов России и Таджикистана
12:28
Жених сбежал?: В Сети гадают о причинах депрессии у Волочковой
12:14
Грудь расплющило: свадебное платье изуродовало Дженнифер Лопес
11:27
Как сорит деньгами молодая пассия обнищавшего Петросяна
11:14
"Я жутко стеснялась": Бледанс показала свое настоящее лицо
10:42
Пересмешнику Зеленскому предложили убить Путина
10:32
Володин обсудил с Рахмоном борьбу с терроризмом
10:08
Екатерина Гордон разбилась в жуткой аварии
08:14
Гороскоп на неделю
06:03
"Момент уже упущен": почему Кожевникова отказывается от официального брака
04:29
Допустивший серьезную ошибку Трамп стал посмешищем (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жених сбежал?: В Сети гадают о причинах депрессии у Волочковой
"Это был сущий ад": Стало известно о тайных фобиях Заворотнюк
Володин призвал укреплять сотрудничество парламентов России и Таджикистана
"Как белка в колесе": Лукашенко поплакался на усталость от президентства
Симоньян в третий раз стала матерью
Брошенная на произвол судьбы 84-летняя сестра рассекретила богатства Алибасова
Происшествия

Как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова

Фото: мвд.рф
В интернете появился фрагмент следственного эксперимента с участием 35-летнего Михаила Туватина. Его обвиняют в убийстве девятилетней Лизы из Саратова.
прочитано 503 раза

Кадры опубликовал Следственный комитет. На записи уголовник рассказывает, что он сделал с девочкой в гараже. Однако самые ужасные подробности ведомство приводит без звука. 

ПО ТЕМЕ

Мать убитой из-за Audi девушки потребовала смертной казни

Из колонии под Красноярском сбежал осужденный убийца

"Проходя мимо, она сказала что-то насчет гаража. Я развернулся, зажал ей рот и завел в гараж", – сообщил Туватин.

Лиза скончалась от механической асфиксии – удушения. По данным "ТВ Центра", на ее шее обнаружили борозду шириной 5-7 миллиметров, а также следы пальцев и синяки. Также установлено, что злоумышленник не насиловал ребенка.

Напомним, что девятилетняя Лиза пропала в Саратове 9 октября. Она ушла в школу, но образовательном учреждении так и не появилась. Через два дня ее тело обнаружили в гаражах.

Туватин признался в преступлении. Говоря о мотивах, он пояснил: испугался, что девочка расскажет кому-нибудь о его незаконном проживании в заброшенном гараже. 21 октября мужчине было предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего".

21 октября 2019, 14:42

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко сделал заявление после унижения от американцев
Зеленский пришел в восторг от антироссийской выходки Японии
"Идея фикс": Трамп попался на опасном пристрастии
Ему остался год: шокирующее откровение о 65-летнем Лукашенко

Шоу-бизнес

68-летнему Розенбауму потребовалась примерочная в лавке презервативов
Молодая любовница Виторгана предъявила большой живот
"Исходит сексуальная энергия": Волочкова сделала заявление после поцелуя с Запашным
"Просто тошнит!": одинокая Орлова променяла мужчин на животных

Проишествия

"Зажал ей рот": как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

К Заворотнюк приехал Зеленский

Артисты очень близки
Шоу-бизнес

Сын-красавчик Натальи Водяновой упал в пропасть

Модель сняла этот шокирующий момент
Шоу-бизнес

"Простая колхозная баба": Разин крепко приложил зазнавшуюся Темникову

Продюсер резко раскритиковал артистку
Шоу-бизнес

Галкин выложил компромат на перекошенную Гузееву

Шоумен опубликовал неоднозначное видео

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью
Стало известно о предстоящей схватке Макгрегора и экс-чемпиона UFC
Овечкин блеснул талантом перед сыном

Регионы

"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru