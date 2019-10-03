В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом

В Псковской области военнослужащий погиб во время тренировки. Инцидент произошел в минувшую среду, 2 октября, сообщает РИА Новости.
При выполнении прыжка у десантника сработали основной и запасной парашюты, в результате чего стропы перехлестнулись, и военнослужащий упал. От полученных травм он скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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