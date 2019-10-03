Мужчина убил пенсионера из-за поражения в шахматы

Во Львове 33-летний мужчина убил пенсионера, который играл с ним в шахматы. Поединок мог стать мотивом преступления.
По данным телеканала "360", пенсионер постоянно обыгрывал молодого приятеля, что изрядно выводило того из себя. После очередного поражения 33-летний украинец накинулся на пожилого мужчину с молотком и забил его до смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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