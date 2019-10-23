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Происшествия

Названа причина смерти рабочих на руднике "Таймырский"

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Трое рабочих погибли на руднике "Таймырский" в Красноярском крае, отравившись неустановленным веществом. Предварительную версию их загадочной смерти озвучили в Следственном комитете, передает телеканал "360"

ЧП случилось 22 октября. Двое рабочих спустились в шахту на 1345 метров для проверки объекта и не вернулись. Третий отправился на поиски. В итоге всех их нашли под землей мертвыми. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Рудник принадлежит ГМК "Норильский никель", уточняет RT

23 октября 2019, 10:57

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