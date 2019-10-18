Мать убитой из-за Audi девушки потребовала смертной казни

Мать 27-летней Ксении Каторгиной, которая была убита на окраине Екатеринбурга, заявила на похоронах в Каменске-Уральском, что преступников надо казнить. По словам Риммы Каторгиной, она не верит в их раскаяние, передает URA.ru.
Ксения отправилась на встречу с предполагаемыми покупателями ее автомобиля Audi Q5, выставленного на продажу на Avito. Больше ее никто не видел. Машину нашли у перекупщиков в Челябинске со следами крови в салоне. Трое подозреваемых задержаны и помещены под стражу, напоминает НСН.
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