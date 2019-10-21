Под Москвой годовалый ребенок упал в горящие угли

В Подольске годовалый ребенок упал в горящие угли. Малыша экстренно доставили в столичную больницу, передает агентство "Москва".
Ребенок получил контактный ожог левой кисти. Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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