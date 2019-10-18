Вылетевший из Москвы самолет экстренно сел в Ташкенте из-за пьяного дебошира

Лайнер авиакомпании Nordwind Аirlines, следовавший из Москвы в Пхукет, был вынужден совершить посадку в Ташкенте. Причиной стало агрессивное поведение одного из пассажиров, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в минувший четверг, 17 октября. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно, оскорблял членов экипажа и пытался открыть дверь самолета. На замечания бортпроводников пассажир не реагировал, сообщает РИА ФАН.
Правонарушителя задержали в аэропорту Ташкента. Позднее выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося следователи проводят проверку.
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