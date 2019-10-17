Вскрылись подробности жуткого убийства молодой матери в Екатеринбурге

Ксения К. 10 октября ушла на встречу с потенциальными покупателями автомобиля Audi Q5 и не вернулась. На днях она была обнаружена мертвой в техническом колодце.
Следователи выяснили, что 27-летнюю девушку пытались задушить, а затем нанесли ей несколько ножевых ранений. Следов изнасилования на теле не найдено.
Задержаны трое подозреваемых, в том числе женщина. Выяснилось, что о преступлении сообщники договорились заранее. Труп молодой матери они отвезли в укромное место на ее же машине и сбросили в колодец, сообщает Пятый канал.
Напомним, что родственники Ксении вместе с полицией и волонтерами искали ее несколько дней. Сначала был обнаружен автомобиль со следами крови в салоне, позже нашли тело.
Информацию подтвердили в местном отделении МВД, однако подробных комментариев там не дают. Следователи восстанавливают картину произошедшего и выясняют мотивы злоумышленников.
У зверски убитой девушки осталась девятилетняя дочь. Знает ли она о смерти матери, неизвестно. Ксению похоронят 18 октября в родном Каменске-Уральском.
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