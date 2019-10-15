В Екатеринбурге нашли труп пропавшей молодой автоледи

Пропавшая после продажи автомобиля 27-летняя жительница Екатеринбурга Ксения К. найдена мертвой. Информацию подтвердили в МВД.
Правоохранители пока не дают официальных комментариев по поводу случившегося. По данным НСН, в убийстве молодой матери подозревают трех человек. Напомним, что Ксения перестала выходить на связь, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
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