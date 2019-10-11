Двое неизвестных с пистолетом ограбили букмекерскую контору в Москве

В минувший четверг, 10 октября, двое неизвестных совершили ограбление букмекерской конторы. О случившемся полицейским сообщила работница заведения.
По предварительной информации, злоумышленники в масках зашли в учреждение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы крупную сумму, после чего скрылись. Ущерб превысил один миллион рублей, сообщает "Вечерняя Москва".
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