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Происшествия

Двое неизвестных с пистолетом ограбили букмекерскую контору в Москве

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В минувший четверг, 10 октября, двое неизвестных совершили ограбление букмекерской конторы. О случившемся полицейским сообщила работница заведения. 

По предварительной информации, злоумышленники в масках зашли в учреждение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы крупную сумму, после чего скрылись. Ущерб превысил один миллион рублей, сообщает "Вечерняя Москва".

Автор: 11 октября 2019, 09:59

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