Вылетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился из-за оружия на борту

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Бургас, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова. Источник в экстренных службах сообщил телеграм-каналу Life Shot, что один из пассажиров решил отдать свой травматический пистолет бортпроводнику.
Стюард такой щедрости не ожидал и передал пилотам, что на борту человек с оружием. Лайнер срочно посадили. Вылетали они из Шереметьево. Как в салон удалось пронести пистолет, выясняется.
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