Американцы умирают от холода

Число погибших от рекордных морозов на Среднем Западе США составило по меньшей мере восемь человек, передает "Царьград". Температура воздуха в некоторых штатах опустилась до 55 градусов мороза. Некоторые энергоемкие производства в стране прекратили работу с целью экономии тепла.
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