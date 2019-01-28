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Происшествия

В Москве скончался профессор МГУ

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В Москве умер профессор факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Александр Тертычный. Он скончался на 75-м году жизни.

О трагическом известии сообщил доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы университета Григорий Прутцков. Ранее стало известно, что в возрасте 52 лет умер профессор МГУ Михаил Леонидович Городецкий, передает RT.

28 января 2019, 14:48

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