В Москве скончался профессор МГУ

В Москве умер профессор факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Александр Тертычный. Он скончался на 75-м году жизни.
О трагическом известии сообщил доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы университета Григорий Прутцков. Ранее стало известно, что в возрасте 52 лет умер профессор МГУ Михаил Леонидович Городецкий, передает RT.
Балерина отреагировала на обвинения
Некоторые фанаты брали кредит, чтобы купить билет на спектакль
Спасатели ничего не могут сделать
Аппетиты артистки шокировали простой народ
Популярные темы форума
Муж просит увеличить грудь
Драка Виторгана и Богомолова
Откуда в театре, кино, шоубизе плодятся бездарные "звезды"?..
А вам предлагали должность, карьеру, роль и <цензура>.блага через постель?
Хочу сделать аборт
Почему так пугает статус разведенки?
Мужчинам нравятся дурочки
Замуж за старика???
В шутку говорит что я толстая
Нужен ли тамада на свадьбе?
Вы еще верите в женскую дружбу?
Самые злые комментаторы - бабки!
У Лазарева был муж?
Одним деньги,другим "дырка от бублика"
Лена Миро из за синдрома лимиты не стала звездой шоу бизнеса
Лена Миро
Нельзя дарить часы?
Ужасно неловкая ситуация
вместе пять лет, а он не готов вместе жить
Как бороться с бессонницей?
Мужчина-лев и женщина-скорпион
Сделала аборт и не мог больше иметь детей
Богатый, но жадный
Как совместить семью и карьеру?
Машину любит больше меня
Изменила мужу. Как его вернуть?
Вся жизнь детей в телефоне!!
Крымский мост
Вы еще верите в женскую дружпу?
57 кг при росте 165 это много?