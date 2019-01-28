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Происшествия

Обломки обрушившегося завода придавили человека

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Рухнуло помещение одного из цехов Горловского машиностроительного завода. Под завалами стен может находиться человек. 

Сообщается, что из-за обвала "сложилось порядка 1,5 тысячи квадратных метров площади цеха". На настоящий момент судьба одного из сотрудников неизвестна, передает телеканал "360".

28 января 2019, 12:46

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