Опубликовано видео допроса угонщика рейса Сургут – Москва
Более десяти часов проведут летевшие рейсом Сургут – Москва граждане в аэропорту Ханты-Мансийска. За ними отправлен резервный борт. В столицу они прибудут, предположительно, в 03:15 мск.
На борту рейса Сургут – Москва находились более 70 пассажиров. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Служба безопасности "Аэрофлота" и технические службы приведены в состояние повышенной бдительности. Все воздушные суда проходят перед полетом особо тщательную проверку. Компания просит пассажиров отнестись с пониманием к усиленному контролю при посадке в самолет.
22 января пьяный пассажир рейса Сургут – Москва, угрожая оружием, потребовал направить самолет в Афганистан. Лайнер Boeing 737-8LJ был вынужден через 15 минут после взлета изменить курс и экстренно сесть в аэропорту Ханты-Мансийска.
Аэропорт был оцеплен. После приземления хулигана с рейса Сургут – Москва задержали. Это 41-летний ранее судимый россиянин Павел Шаповалов, страдающий от психического заболевания. Позже выяснилось, что оружия у него не было.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об угоне воздушного судна. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы, передает ТВЦ.
СК опубликовал короткое видео допроса предполагаемого угонщика рейса Сургут – Москва. На вопрос, был ли у него с собой телефон, Шаповалов отвечает утвердительно.
Тем временем журналисты связались с бывшей женой захватившего рейс Сургут – Москва Павла Шаповалова. Женщина удивлена его поступком. Пара развелась 15 лет назад – и, по словам экс-супруги, тогда Павел "был нормальным". Объяснений поступку Шаповалова ни она, ни сестра злоумышленника не находят – по их словам, он просто уехал в Сургут, пишут "Известия".
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