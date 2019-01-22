Неожиданный поворот в деле о вооруженном захвате рейса Сургут – Москва

Противоречивые данные поступают из аэропорта Ханты-Мансийска, где совершил незапланированную посадку рейс Сургут – Москва. Имя пассажира, пытавшегося захватить лайнер, известно – однако сообщается, что он до сих пор не задержан.

Машины скорой помощи направляются к рейсу Сургут – Москва, неожиданно оказавшемуся в Ханты-Мансийске. В аэропорту выставлено полицейское оцепление, сообщают Telegram-каналы Mash и Lifeshot.

Поступают противоречащие друг другу данные: одни утверждают, что на борту был очередной пьяный дебош, виновник задержан. Однако, по последним сведениям, пассажиры все еще на борту, а силовики готовят операцию по освобождению.

Мужчина, захвативший самолет Сургут – Москва, был ранее судим за кражи, наркотики и хулиганство. Его имя не раз оказывалось в сводках полиции. В начале 2000-х его судили за разбой, кражи и продажу героина. Кроме того, мужчина привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов, мелкое хулиганство и распитие алкогольных напитков в общественных местах.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Сургут – Москва Павел Шаповалов потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан. Экипажу удалось убедить его, что самолету необходима посадка в Ханты-Мансийске.

После приземления рейса Сургут – Москва аэропорт Ханты-Мансийска был оцеплен. По данным РЕН ТВ, из салона воздушного судна не выпускают пассажиров. Национальный антитеррористический комитет заявил, что появившаяся ранее информация о задержании захватчика рейса Сургут – Москва не находит подтверждения – злоумышленник все еще на борту.