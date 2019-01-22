"Надеюсь, не умрем": силовики взяли штурмом захваченный рейс Сургут – Москва

Захват самолета Сургут-Москва Эксклюзив Форум Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Вторник 22 января
Лента новостей
18:13
Житель Башкирии объявлен в розыск за похищение ребенка
18:10
Памела Андерсон шокировала признанием о порно
17:30
Калужские единороссы познакомили детей с Дедом Морозом
17:05
"Единая Россия" выявила более 100 нарушений в торговых центрах
17:01
8 упражнений против зимней депрессии
16:40
Задолжавший Тарасов ломится к бывшей жене и дочери
16:19
Собчак натравила униженного Виторгана на любовника
16:01
Как Россия стала социальным государством
15:57
Обнаруживший труп жены Невзоров стал подозреваемым
15:25
"Глаза уже не открываются": врачи поставили крест на старушке-жене Солнцева
15:24
Дума дала добро прокуратуре на поиск иностранных счетов чиновников
15:24
Впервые в Москве состоится финал престижного конкурса "Улыбка Вселенная 2020"
15:23
Приставам запретят взыскивать долги из пенсий и алиментов
15:06
"Какой страшный!": Топалов возмутил "постельным" фото
14:49
"Ехала выпивать и заниматься сексом": Шурыгина внезапно вступилась за насильника
14:34
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
14:03
Сергей Лавров потребовал закрыть "вечной бухой" Наргиз въезд в Россию
13:53
Шнурова обласкали за удар по Волочковой
13:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 января 2019 года
13:38
Сказочник Порошенко снова сел в лужу
13:33
Под Москвой поймали серийных угонщиков
13:24
Московский индустриальный банк спасают от банкротства
13:24
Кравец начала бракоразводный процесс из-за чужих трусов
13:14
"Ролевые игры": Валерия раскрыла подробности интимной жизни
13:11
23 месяца заключения: Роналду вынесли суровый приговор
12:52
Жителя Карелии судят за убийство сожителя его жены
12:47
Российский хоккеист устроил драку во время матча (видео)
12:41
Педагог по вокалу умерла на сцене во время концерта
12:26
Житель Ленинградской области похитил и избивал бывшую возлюбленную
12:21
Под Петербургом ювелирный салон ограбили на десять миллионов
12:18
Бледанс покрылась страшными пятнами после вывоза сына с синдромом Дауна в детдом
12:18
Устроивший кровавую драку Виторган вышел на связь
12:11
Басков сделал громкое заявление о свадьбе
12:01
Выживших не осталось: трагическая развязка смертельного пожара у Крымского моста
11:43
Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
11:25
На свалке в Магнитогорске нашли две мины
11:23
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
11:18
Объявили о расставании Бондарчука с возлюбленной
11:07
"Будет несложно": Зеленский приготовил уничтожение Порошенко
10:56
Ведущего высмеяли за произношение (видео)
10:42
"Дряхлые старушки": Пугачева удивила неудачным фото с Аллегровой
10:23
Горящее здание Арбитражного суда в Петербурге сняли на видео
10:17
"Аж тошно": фотография голого Лазарева с ребенком вызвала вопросы
10:10
Покинувшего Украину Порошенко жестко унизили на Западе
10:03
Кончаловский откровенно о тайном венчании с Высоцкой
09:56
Сестра умершей звезды "Дома-2" сообщила о страшном диагнозе
09:49
В банке в Новосибирске прогремел взрыв
09:24
Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова
09:18
Затравленная Маркл скрывается от людей
09:16
"Вы должны увидеть их": модель Самойлова удивила поклонников
09:01
На Урале вышла на связь пропавшая туристка
08:57
Волочкова сбросила покрывало после обвинений в издевательстве
08:38
Тактичный Путин взбудоражил Украину
08:13
Знаменитый актер умер в пригороде Парижа
08:07
Последние подробности о смертельном взрыве у Крымского моста
06:00
Анфиса Чехова перестала бороться с болезнью
02:17
Вскружила головы: из-за возвращающейся на сцену Пугачевой устроили жестокую грызню
01:29
"Больная страна": Украине поставили неутешительный диагноз из-за волны русофобии
00:37
Волочкова в день рождения утонула в алкоголе и цветах
00:14
Отправляющему украинцев на верную смерть Порошенко объявили бойкот
23:11
Бросившему вызов шоу "Давай поженимся" Киркорову вынесли предупреждение
22:09
Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
21:58
Жизнь Чеховой перевернулась после новости об убившем Фриске раке мозга
21:56
Почему Путин не отдаст Курилы Японии
21:56
Новые данные о смертоносном взрыве у Крымского моста
21:54
"Депрессивные психопатки": почему Питт закрутил с Джоли и Терон
21:37
Копающихся в грязном белье Малахова и Борисова готовят к изгнанию
21:16
Куценко рассказал о грязных изменах Порошиной
20:48
"Не мог оторваться": замужняя Казанова свела с ума серьезного политика
20:44
Володин предложил настроить баланс власти в Конституции
20:43
В Ижевске бомж до смерти избил знакомого
20:43
Красавицу Водянову сосватали за 17-летнего сына
20:26
В Татарстане проигравший в карты мужчина убил оппонента
20:05
Принца Уильяма готовят к смерти Елизаветы II
19:39
В Керченском проливе после взрыва загорелись два корабля
19:09
Вздохнули с облегчением: коллеги избавились от неудобной Кожевниковой
18:59
Пассажир ограбил водителя такси в Нижнем Тагиле
18:47
Единороссы массово отказываются от пенсионных надбавок
18:33
Навка проболталась о жутких страданиях
18:09
"Я не знала, что он женат": от беременной отвернулись все подруги
18:04
Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании
18:01
Лукашенко просят воткнуть нож в спину Путину
18:00
В Тюмени из здания поликлиники эвакуировали сотни человек
17:33
Украину ткнули носом в катастрофу МН17
17:07
Порошенко покинул Украину после грозного предупреждения Путина
17:05
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
17:04
Японский стритфуд покорил Москву
17:01
В Омске трехлетняя девочка отравилась лекарством
16:58
"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
16:43
Под Нижним Новгородом катавшийся на тюбинге ребенок попал под машину
16:37
Неожиданный поворот в борьбе за многомиллионное наследство Мордюковой
16:33
"Беременна?": округлившийся живот Рудковской взбудоражил народ
16:21
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
16:10
Под Туапсе нашли лодку с трупом мужчины
16:01
Вернувшая в Москву Боня показала часть тела тайного избранника
15:40
Отравленные Скрипали нанесли удар по России
15:26
Дворовые аргументы: Чубайс лихо прошелся по Захаровой
15:24
В Питере жестоко избили доставщика еды
15:24
69-летняя Пугачева оставила молодого Галкина ради старца
15:02
Дочь Даны Борисовой отреклась от фамилии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании
Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова
"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
Устроивший кровавую драку Виторган вышел на связь
Происшествия

"Надеюсь, не умрем": силовики взяли штурмом захваченный рейс Сургут – Москва

Фото: www.globallookpress.com
Захватчик рейса Сургут – Москва задержан. Силовики штурмом взяли самолет, пьяного злоумышленника сняли с борта. Выясняют, как ему удалось пронести оружие.
прочитано 1090 раз

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву. Статья – "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

ПО ТЕМЕ

Опубликовано видео из захваченного самолета Сургут – Москва

Неожиданный поворот в деле о вооруженном захвате рейса Сургут – Москва

Как рассказали пассажиры, оружие у Павла Шаповалова было с самого начала. Как ему удалось пронести ствол на борт – пока неясно. Силовики, взявшие штурмом рейс Сургут – Москва, разрядили пистолет на глазах у свидетелей, передает Telegram-канал Mash.

Тем временем стало известно, что пассажиров захваченного судна, следовавшего рейсом Сургут – Москва, держали в неведении. Они узнали о произошедшем из новостей, когда приземлились в Ханты-Мансийске.

"Летели в Москву, прошло три часа, толком ничего не изменилось. Вернулись в Ханты-Мансийск. Все сидят, молчат, ничего не говорят. Стюардессы не ходят. Ничего не объясняют. Нажали на кнопочку, прошло 40 минут, она не подходит. Такое ощущение, что про нас забыли. Надеюсь, мы тут не умрем. А то из новостей узнал, что тут происходит", – рассказывает пассажир рейса Сургут – Москва Максим на опубликованном в соцсети видео.

Самолет "Аэрофлота" рейсом Сургут – Москва вылетел в 12:55 мск. А через 15 минут после взлета изменил курс. Сообщалось, что изменение направления было вызвано хулиганскими действиями одного из пассажиров. Рейс Сургут – Москва был перенаправлен в Ханты-Мансийск, где совершил посадку в 14:18 мск. 

Автор: Андрей Евлампиев22 января 2019, 16:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россиян вывезли самолетом из Сирии

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сказочник Порошенко снова сел в лужу
"Будет несложно": Зеленский приготовил уничтожение Порошенко
Тактичный Путин взбудоражил Украину
Покинувшего Украину Порошенко жестко унизили на Западе

Шоу-бизнес

Избитому Богомолову врачи "собрали" лицо
Задолжавший Тарасов ломится к бывшей жене и дочери
Собчак натравила униженного Виторгана на любовника
Красавец-сын Орбакайте оказался точной копией Галкина

Проишествия

Захват самолета Сургут – Москва: угонщик заставил пойти на посадку
Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Басков сделал громкое заявление о свадьбе

Певец рассказал о торжестве
Шоу-бизнес

"Аж тошно": фотография голого Лазарева с ребенком вызвала вопросы

Пользователи негодуют
Шоу-бизнес

Сестра умершей звезды "Дома-2" сообщила о страшном диагнозе

Она боится, что может скоро умереть
Шоу-бизнес

Сергей Лавров потребовал закрыть "вечной бухой" Наргиз въезд в Россию

Выходки певицы стали невыносимыми

Гороскоп

Анфиса Чехова перестала бороться с болезнью
Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года
Пугачеву ждет операция
Совет на выходные

Фоторепортажи

Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру

Спорт

Российский хоккеист устроил драку во время матча (видео)
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
Туктамышева показала фото с возлюбленным
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)

Регионы

Выживших не осталось: трагическая развязка смертельного пожара у Крымского моста
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru