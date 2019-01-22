"Надеюсь, не умрем": силовики взяли штурмом захваченный рейс Сургут – Москва

Захватчик рейса Сургут – Москва задержан. Силовики штурмом взяли самолет, пьяного злоумышленника сняли с борта. Выясняют, как ему удалось пронести оружие.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву. Статья – "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Как рассказали пассажиры, оружие у Павла Шаповалова было с самого начала. Как ему удалось пронести ствол на борт – пока неясно. Силовики, взявшие штурмом рейс Сургут – Москва, разрядили пистолет на глазах у свидетелей, передает Telegram-канал Mash.

Тем временем стало известно, что пассажиров захваченного судна, следовавшего рейсом Сургут – Москва, держали в неведении. Они узнали о произошедшем из новостей, когда приземлились в Ханты-Мансийске.

"Летели в Москву, прошло три часа, толком ничего не изменилось. Вернулись в Ханты-Мансийск. Все сидят, молчат, ничего не говорят. Стюардессы не ходят. Ничего не объясняют. Нажали на кнопочку, прошло 40 минут, она не подходит. Такое ощущение, что про нас забыли. Надеюсь, мы тут не умрем. А то из новостей узнал, что тут происходит", – рассказывает пассажир рейса Сургут – Москва Максим на опубликованном в соцсети видео.

Самолет "Аэрофлота" рейсом Сургут – Москва вылетел в 12:55 мск. А через 15 минут после взлета изменил курс. Сообщалось, что изменение направления было вызвано хулиганскими действиями одного из пассажиров. Рейс Сургут – Москва был перенаправлен в Ханты-Мансийск, где совершил посадку в 14:18 мск.