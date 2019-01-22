Опубликовано видео из захваченного самолета Сургут – Москва

Telegram-канал Mash сообщает, что стюардессы запретили снимать видео, но кому-то все-таки удалось запечатлеть происходящее на камеру мобильного телефона. Судя по всему, паники на борту нет.
Пассажиры до сих пор находятся на своих местах. Похоже, что злоумышленник в кадр не попал. Обстоятельства случившегося уточняются.
Напомним, что самолет должен был приземлиться в Москве, но резко изменил курс. По предварительным данным, один из пассажиров захватил лайнер и приказал лететь в Афганистан. Экипаж уговорил преступника совершить посадку в Ханты-Мансийске для дозаправки.
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