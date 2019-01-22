Опубликовано видео из захваченного самолета Сургут – Москва

В Сети появились первые кадры из самолета "Аэрофлота" Сургут – Москва, который совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Людей не выпускают из салона: судя по всему, захватчик все еще на борту.

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