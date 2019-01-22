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Происшествия

Захват самолета Сургут – Москва: угонщик заставил пойти на посадку

Фото: www.globallookpress.com
Самолет Сургут - Москва резко изменил курс из-за хулиганских действий одного из пассажиров. Злоумышленника уже задержали.
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Инцидент произошел сегодня. Один из пассажиров потребовал, чтобы лайнер полетел в Афганистан. Пилоты были вынуждены изменить курс самолета Сургут – Москва в районе населенного пункта Югорск, сообщают представители авиапортала Flightradar24.com. 

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"Рейс SU1515 следовал из Сургута в Москву, но сейчас возвращается назад. На борту произошел факт хулиганства", – передает ТАСС.

На версии захвата настаивают авторы Telegram-канала Mash со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, преступник сидел на месте 14А. Однако вскоре эти данные опровергли.

Экипажу самолета Сургут – Москва удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске для дозаправки. Борт приземлился в местном аэропорту в 14:18, передает "Говорит Москва". 

Мужчина уже задержан. При обыске полицейские не нашли у него оружия. "Задержан, оружия при нем не обнаружили", – передает слова собеседника "Интерфакс". 

Курс самолета Сургут – Москва. Скриншот flightradar24.com

Известно, что самолет принадлежит компании "Аэрофлот". Представители организации отказались давать какие-либо комментарии. На борту находится 69 пассажиров, в том числе ребенок, а также семеро членов экипажа.

Автор: Полина Крылова22 января 2019, 14:24

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