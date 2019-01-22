Захват самолета Сургут – Москва: угонщик заставил пойти на посадку
Инцидент произошел сегодня. Один из пассажиров потребовал, чтобы лайнер полетел в Афганистан. Пилоты были вынуждены изменить курс самолета Сургут – Москва в районе населенного пункта Югорск, сообщают представители авиапортала Flightradar24.com.
"Рейс SU1515 следовал из Сургута в Москву, но сейчас возвращается назад. На борту произошел факт хулиганства", – передает ТАСС.
На версии захвата настаивают авторы Telegram-канала Mash со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, преступник сидел на месте 14А. Однако вскоре эти данные опровергли.
Экипажу самолета Сургут – Москва удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске для дозаправки. Борт приземлился в местном аэропорту в 14:18, передает "Говорит Москва".
Мужчина уже задержан. При обыске полицейские не нашли у него оружия. "Задержан, оружия при нем не обнаружили", – передает слова собеседника "Интерфакс".
Известно, что самолет принадлежит компании "Аэрофлот". Представители организации отказались давать какие-либо комментарии. На борту находится 69 пассажиров, в том числе ребенок, а также семеро членов экипажа.
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