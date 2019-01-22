Самолет Сургут – Москва срочно запросил посадку после сообщений о захвате

В СМИ появились сведения о попытке захвата лайнера, выполнявшего перелет из Сургута в Москву. Один из находившихся на борту пассажиров потребовал у экипажа лететь в Афганистан, передает "Интерфакс".
Как сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва", курс самолета изменился. На сайте Шереметьево говорится, что он направлен в Ханты-Мансийск. Судя по всему, экипаж запросил экстренную посадку.
Видно, как к кафе приехала скорая помощь
Балерина отправила в ледяную купель своего кота
Она боится, что может скоро умереть
Красавица делит шикарное имущество
Популярные темы форума
Выскочка Яна Рудковская
Очень хочется секса
Прилучный бил Муцениеце?
Беременна и не знаю кто отец
Забеременела от женатого
Преследует одногруппник
Мужу не угодишь
Соколовский решил помириться с Дакотой?
Рожать после 40?
Подарил мне сумку с распродажи
Бьет значит любит?
Жена достала беспочвенной ревностью
Собаки или кошки?
Постоянная головная боль
Парень берет мои деньги
Муж не следит за собой
Мужчина-овен
Муж не хочет брать ипотеку
Вам нравится актер Александр Петров?
Его друзья занимают все наше свободное время
Родная сестра не хочет общаться
Опоздал и не заплатил
Сладкий секс
Мой отец гнобит моего мужа
Аршавин решил вернуть семью?
У дочери появился первый парень
Кнутом или пряником?
Почему везде пытаются обмануть?
Что вреднее сахар или соль?
Не пунктуальная подруга