Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Петр пошел мыть руки и оставил в туалете телефон, а когда вернулся, устройства уже не было. Караченцов-младший написал заявление в полицию, передает Life.ru.
Напомним, что его знаменитому деду осенью прошлого года врачи поставили диагноз "рак легких". Это осложнило и без того тяжелое состояние Николая Караченцова. Здоровье актера резко ухудшилось после ДТП в 2005 году.
Как писали Dni.Ru, артисту помогли подмосковные врачи. Лечение, которое он прошел в Тель-Авиве, не принесло результатов. После возвращения из Израиля супруга звезды Людмила Поргина отвезла его в онкологический центр в Красногорске.
После лечения, назначенного российскими медиками, опухоль стала уменьшатся. Однако жена Караченцова переживает, что радикальных методов он не перенесет. Поргина рассказывала, что артисту через каждые три недели предстоит делать химиотерапию.
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