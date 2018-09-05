Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's

Петра Караченцова обокрали в Москве. Молодой человек остался без мобильного телефона.

Петр пошел мыть руки и оставил в туалете телефон, а когда вернулся, устройства уже не было. Караченцов-младший написал заявление в полицию, передает Life.ru.

Напомним, что его знаменитому деду осенью прошлого года врачи поставили диагноз "рак легких". Это осложнило и без того тяжелое состояние Николая Караченцова. Здоровье актера резко ухудшилось после ДТП в 2005 году.

Как писали Dni.Ru, артисту помогли подмосковные врачи. Лечение, которое он прошел в Тель-Авиве, не принесло результатов. После возвращения из Израиля супруга звезды Людмила Поргина отвезла его в онкологический центр в Красногорске.

После лечения, назначенного российскими медиками, опухоль стала уменьшатся. Однако жена Караченцова переживает, что радикальных методов он не перенесет. Поргина рассказывала, что артисту через каждые три недели предстоит делать химиотерапию.