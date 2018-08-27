"Не выдержит операцию": Поргина вынесла Караченцову приговор

Николай Караченцов не выдержит еще одной операции. Надежда – только на химиотерапию, которая позволит сдерживать развитие опухоли.

Два месяца борьбы с опухолью в левом легком с помощью облучения не дали результатов. Радикальных методов лечения Николай Караченцов не перенесет: годы борьбы с болезнью очень ослабили его. Курс химиотерапии, который актер сейчас проходит в онкоцентре Красногорска, поможет сдержать рост опухоли.

"Сейчас есть положительный эффект, она уменьшается. Будем через каждые три недели делать химиотерапию, это наша цель – потому что опухоль, к сожалению, неоперабельная, у него легкие в таком состоянии, что не выдержат операцию", – призналась супруга актера Людмила Поргина в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Как сообщали Dni.Ru, Николаю Караченцову помогли подмосковные врачи. Лечение, которое актер прошел в Тель-Авиве, не принесло никаких результатов. После возвращения из Израиля Людмила Поргина отвезла артиста в онкологический центр в Красногорске.

Российским медикам, по мнению близких актера, удалось сотворить настоящее чудо. Подмосковные специалисты отметили положительную динамику. После лечения в Красногорске опухоль в легких Караченцова уменьшилась.

Напомним, осенью прошлого года врачи поставили известному актеру страшный диагноз "рак легких". Это еще больше осложнило и без того серьезное состояние артиста. Здоровье Николая Караченцова резко ухудшилось после серьезного ДТП в 2005 году. После аварии он провел некоторое время в коме.

