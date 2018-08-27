Свершилось чудо: огромную опухоль Караченцова убивает химия

Известному актеру Николаю Караченцову, которого не смогли вылечить медики в Израиле, помогли российские врачи. Состояние артиста улучшилось, близкие говорят о чуде.

Николаю Караченцову помогли подмосковные врачи. Курс химиотерапии, который актер прошел в Тель-Авиве, не принес никаких результатов. После возвращения из Израиля супруга Караченцова, Людмила Поргина, отвезла артиста в онкологический центр в Красногорске.

Российским медикам удалось сотворить настоящее чудо, передает Telegram-канал Mash. Как сообщается, подмосковные врачи отметили положительную динамику. После лечения в Красногорске опухоль в легких актера уменьшилась.

Николай Караченцов – народный артист РСФСР. Любовь зрителей он завоевал своими ролями в фильмах "Белые росы", "Человек с бульвара Капуцинов", "Старший сын", "Юнона и Авось", "Остров сокровищ" и "Батальоны просят огня".

Напомним, не так давно врачи поставили известному актеру страшный диагноз "рак легких". Это еще больше осложнило и без того не лучшее состояние артиста. Здоровье Николая Караченцова резко ухудшилось после серьезного ДТП в 2005 году. После аварии он провел некоторое время в коме, напоминает Life.ru.

Dni.Ru писали, как супруги надеялись на израильских медиков – рассчитывали, что тем удастся победить рак. Однако надежды не оправдались. Как рассказывала Поргина, в начале года опухоль уменьшилась с десяти до трех сантиметров. Но чтобы полностью убить заразу, супругам посоветовали поехать в Тель-Авив. Там актер прошел курс лучевой терапии. После возвращения в Россию в онкоцентре вынесли неутешительный вердикт: лечение не помогло. Курс химии решили продолжить в Красногорске.