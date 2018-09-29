Жуткое ДТП с автобусом под Москвой: 15 пострадавших (видео)

В Подмосковье произошло серьезное ДТП. Перевернулся автобус, в результате чего пострадали 15 человек.
В данный момент на месте ЧП работают спасатели. Все пострадавшие доставлены в ЦРБ Коломны и Луховиц.
Позже стало известно, что число пострадавших в результате ДТП, в котором перевернулся автобус, увеличилось до 15. По некоторым данным, среди пострадавших есть несколько человек в тяжелом состоянии. О погибших не сообщалось.
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