Москвичку обокрали на 13 миллионов

В полицию обратилась 46-летняя жительница Москвы. Она рассказала, что неустановленные лица захватили ее имущество в квартире в Лялином переулке и не предпринимают никаких действий по его возврату, передает телеканал "360".
Общая сумма ущерба оценивается в 13 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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