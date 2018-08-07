Известного актера жестоко избили в центре Москвы
Инцидент с участием французской звезды произошел ночью в караоке-баре "Войс" в центре Москвы. Артист отдыхал в заведении с братом.
У гостей столицы случился конфликт с еще одним посетителем, сообщает newizv.ru. Тот ударил Сами по лицу якобы за отказ передать микрофон.
Насери обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает Пятый канал. Медики оперативно осмотрели артиста. Госпитализация французу не понадобилась, отмечает РИА ФАН.
Ранее "таксист" Насери, неоднократно признававшийся в любви к нашей стране, получил свой первый российский документ, передает телеканал "360". Позже выяснилось, что паспорт туриста Золотого кольца – а именно такой выдали актеру – не дает ему гражданства. Документ обеспечивает артиста скидками при посещении городов этого самого кольца.
Сами с любопытством осматривал достопримечательности Ярославля. Однако жители города бросались на Насери с таким энтузиазмом, что помешали ему проехать весь запланированный маршрут.
Сами Насери сыграл марсельского таксиста Даниэля Моралеса в первых четырех частях франшизы "Такси". Первый фильм вышел в 1998 году, пятый – в 2018-м. Главную роль в последней кинокартине исполнил уже другой актер.
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