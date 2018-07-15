Жестоко избитый артист закрыл чемпионат мира в России

Перед финалом чемпионата мира по футболу в России, на котором сойдутся сборные Франции и Хорватии, состоялась торжественная церемония закрытия мундиаля. Одним из первых артистов, выступивших перед зрителями, стал DJ Smash. Именно его композиция Moscow Never Sleeps была официальным музыкальным сопровождением российской заявки на проведение спортивного праздника.

Официальная церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года в России началась на стадионе "Лужники" в Москве за полчаса до начала финального матча. Все началось с того, что DJ Smash и солистка Венской Государственной оперы Аида Гарифуллина исполнили композицию Moscow Never Sleeps перед заполненным стадионом.

Отметим, именно с этой композицией Россия подавала свою заявку на проведение ЧМ-2018 у себя. Обойтись без нее при закрытии было нельзя. DJ Smash смог принять участие в торжественной церемонии несмотря на проблемы, с которым столкнулся не так давно. Музыкант был жестоко избит в одном из клубов, однако к чемпионату успел восстановиться и порадовать своим хитом миллионы зрителей.

Позже на сцену в центре поля вышли актер и рэпер Уилл Смит, музыкант Ники Джем и певица Эра Истрефи. Они исполнили гимн мундиаля Live It Up. Оперная певица Аида Гарифуллина исполнила "Калинку-Малинку", а в подтанцовке у нее был замечен официальный символ ЧМ-2018 – волк Забивака.

После ухода артистов и разбора сцены на поле вынесли кубок чемпионата мира. Представили его чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам и российская супермодель, официальный посол чемпионата мира по футболу в России Наталья Водянова.

По традиции прикоснуться к кубку могут только те, кто завоевывал его на предыдущих чемпионатах. Смогут ли хорватские футболисты однажды также вынести награду на поле – покажет предстоящий матч.

Отметим, внимательно следят за завершением чемпионата мира по футболу не только в Москве. В Париже и Загребе на улице собрались десятки тысяч людей, готовясь болеть за свои сборные.