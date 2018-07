Жестоко избитый артист закрыл чемпионат мира в России

Официальная церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года в России началась на стадионе "Лужники" в Москве за полчаса до начала финального матча. Все началось с того, что DJ Smash и солистка Венской Государственной оперы Аида Гарифуллина исполнили композицию Moscow Never Sleeps перед заполненным стадионом.

Отметим, именно с этой композицией Россия подавала свою заявку на проведение ЧМ-2018 у себя. Обойтись без нее при закрытии было нельзя. DJ Smash смог принять участие в торжественной церемонии несмотря на проблемы, с которым столкнулся не так давно. Музыкант был жестоко избит в одном из клубов, однако к чемпионату успел восстановиться и порадовать своим хитом миллионы зрителей.

Позже на сцену в центре поля вышли актер и рэпер Уилл Смит, музыкант Ники Джем и певица Эра Истрефи. Они исполнили гимн мундиаля Live It Up. Оперная певица Аида Гарифуллина исполнила "Калинку-Малинку", а в подтанцовке у нее был замечен официальный символ ЧМ-2018 – волк Забивака.

После ухода артистов и разбора сцены на поле вынесли кубок чемпионата мира. Представили его чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам и российская супермодель, официальный посол чемпионата мира по футболу в России Наталья Водянова.

По традиции прикоснуться к кубку могут только те, кто завоевывал его на предыдущих чемпионатах. Смогут ли хорватские футболисты однажды также вынести награду на поле – покажет предстоящий матч.

The 2014 #GER captain @philipplahm lifted the #WorldCup trophy four years ago...



Who will be lifting it tonight?#FRACRO // #WorldCupFinal pic.twitter.com/Puwe2wfPUu