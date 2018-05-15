Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве
Пострадавшие и оппонент написали заявления друг на друга в одном из столичных отделов полиции. К отдыхавшим артистам коло полуночи подошел незнакомец. По словам 29-летней Алексеевой, посетитель бара был сильно пьян и начал их оскорблять.
Артисты пытались делать вид, что ничего не происходит, но мужчина не унимался. Дебошир схватил 27-летнего Дергачева за шкирку, вытащил на улицу и стал избивать. В это время его спутница просила бармена вызвать полицейских, сообщает "Московский комсомолец".
До приезда стражей порядка Алина пыталась защитить товарища и коллегу, как могла. В ответ драчун ударил Алексееву по лицу. К слову, им оказался 37-летний житель столицы, экономист Даниил.
Вскоре агрессор поехал в НИИ Склифосовского снимать побои (врачи нашли ушиб темени, травму предплечья). Телесные повреждения зафиксировали и актеры – у них травмы мягких тканей.
Повторно они встретились в отделении полиции, где написали заявления с просьбой провести проверку. Протрезвевший наутро Даниил заявил, что не помнит ночную потасовку, поскольку был сильно навеселе, и извинился за некрасивый поступок.
Исполнительница шокировала поклонников откровенными фото
Теперь отец невесты на торжестве не появится
Слухи о скором материнстве соперницы раздавили артистку
Он считает, что его музыку используют незаконно