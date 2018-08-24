Скандально известную модель задушили в собственной спальне

Тело 36-летней Кристины Карлин-Крафт полиция обнаружила ночью 22 августа. За несколько дней до трагедии ее дом ограбили.

Эксперты провели вскрытие. Оно подтвердило, что смерть наступила в результате удушения. Следователь округа Монтгомери 23 августа квалифицировал смерть Кристины как убийство. Детективы прочесывают район жилого комплекса The Square в городе Ардмор, штат Пенсильвания в поиске доказательств. Они собрали видео с камер наблюдения с близлежащих предприятий.

Как сообщили в полиции, за несколько дней до убийства наряд уже приезжал в дом модели. Тогда Кристина пожаловалась, что ее ограбили. Связано ли убийство с ограблением, пока неясно.

В 2016 году пресса смаковала скандал с участием Карлин-Крафт. Модель тогда отличилась разборками с персоналом нью-йоркского ресторана. Кристина устроила скандал из-за чрезмерно большого счета за обед. Ее первоначально обвинили в нападении на менеджера, но после жалоба была отклонена, передает телеканал "360" со ссылкой на New York Post. Судья согласился снять обвинения при условии, что у Кристины не будет никаких неприятностей с законом на протяжении шести месяцев.

По данным сайта Model Mayhem, Карлин-Крафт снималась для таких брендов, как Playboy, Maxim, David Yurman и MAC Cosmetics.

