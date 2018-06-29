Сексуальную модель загрызли ночью в отеле

Модель Victoria's Secret, 31-летняя Сабрина Джейлс подала в суд на гостиницу, где ее искусали клопы. Они так обезобразили тело девушки, что она не смогла работать.

Красавица-брюнетка приехала в Калифорнию на съемки и остановилась в отеле Embassy Suites. А ночью произошел настоящий кошмар: мерзкие насекомые облепили Сабрину и погрызли ее.

В итоге модели пришлось изменить график – с такими следами не было и надежды на то, чтобы продолжить съемки. Кроме того, девушка получила психологическую травму и до сих пор не может оправиться от случившегося. Она все время боится, что подобное может произойти снова.

"Это было особенно травматично для Сабрины, потому что ее тело – это ее работа. Она должна была продолжать съемки во время пребывания в отеле, но из-за следов от укусов ей было стыдно и неловко", – цитирует Daily Mail адвоката Брайана Вирага.

Публикация от Sabrina Jales (@sabrinajales) 21 Янв 2015 в 2:09 PST

Девушка предъявила иск к руководству гостиницы. Однако гендиректор Embassy Suites in Palm Desert Карлос Мендоза оспорил претензии модели. По его словам, персонал отеля проверял номера в день приезда Джейлс и после отъезда – никаких насекомых обнаружено не было.

Публикация от Sabrina Jales (@sabrinajales) 18 Авг 2016 в 11:38 PDT

Напомним, что в мае 2017 года суд Лос-Анджелеса приговорил известную модель Playboy Дэни Мэтерс к шести месяцам тюрьмы и штрафу в размере тысячи долларов. Пышногрудая блондинка признана виновной в том, что опубликовала в соцсетях "голое" фото 70-летней женщины без ее ведома.