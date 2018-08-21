В Австралии умер Тарзан из России

В доме престарелых в штате Квинсленд в Австралии в возрасте 88 лет ушел из жизни отшельник русского происхождения Майкл (Михаил) Фоменко, передает РИА ФАН. По слухам, мужчина был сыном грузинской княжны Елизаветы Мачабели и атлета Даниила Фоменко. В конце 30-х семья переехала в Японию, а после начала Японо-китайской войны – в Австралию.

В юные годы Михаил Фоменко участвовал в соревнованиях по десятиборью и рассчитывал поехать на Олимпийские игры в Мельбурн, передает телеканал "360". Однако в 26 лет спортсмен сбежал из дома, чтобы жить в джунглях в районе Квинсленда. За свой образ жизни он получил прозвище Тарзан. Помимо жизни в лесу и охоты на крокодилов и кабанов, мужчина известен тем, что на самодельном каноэ преодолел 600 километров по Торресову проливу и добрался до берегов Новой Гвинеи.

Он провел в джунглях более 60 лет. В 2012 году мужчина был помещен в дом престарелых.