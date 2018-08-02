Рэпера Incognito из группы Moscow17 зарезали в Лондоне

На юго-востоке Лондона вечером 1 августа произошло дерзкое нападение. Злоумышленники набросились с ножом на участника группы Moscow17, более известного как Incognito, и его приятелей. Молодой артист погиб.

На теле исполнителя нашли несколько ножевых ранений. Полицейские задержали по горячим следам предполагаемых преступников, сообщает Daily Mail. Ведется расследование убийства.

Примечательно, что несколько месяцев назад погиб другой член коллектива. 17-летний рэпер Райем Эйнсуорт Бартон был убит в том же районе Туманного Альбиона.