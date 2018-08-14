Смертоносное обрушение моста в Италии попало на видео
На опубликованных в Facebook кадрах видно, как пролет автострады длиной около двух сотен метров обваливается с высоты 70 метров. Сообщается, что все ехавшие по мосту транспортные средства упали. Замминистра инфраструктуры и транспорта Италии подтвердил, что в результате трагедии погибли не менее 22 человек, передает телеканал "360". Причины ЧП в данный момент выясняются экспертами. В прессе распространяют информацию о том, что всему виной удар молнии. Кроме того, в качестве возможной причины катастрофы назвали просадку конструкции моста.
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