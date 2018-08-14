Мост упал на дома: подробности страшной трагедии в Италии
В то же время ряд СМИ сообщают, что, по неофициальным данным, погибли минимум 20 человек. Известно, что 12 человек получили травмы, семь из них находятся в тяжелом состоянии, передает телеканал Rai News со ссылкой на источники в местном МВД.
В момент катастрофы на обрушившейся части моста, которая составляет около 200 метров, находилось около 20 транспортных средств. По мнению итальянских властей, причиной страшного инцидента могло стать ослабление несущих конструкций.
На снимках и видео с места ЧП заметно, что среди обломков лежат раздавленные автомобили. Обрушение произошло в основном над железнодорожными путями, но обломки зацепили и жилые дома. На прилегающих трассах образовался транспортный коллапс. В тоннелях застряли десятки машин.
Italie ���� #Genova le fameux pont autoroutier qui traverse la ville vient de s'effondrer en grande partie. Les secours commencent les recherchent d'éventuels automobilistes emportés ���� pic.twitter.com/m4D3BgUEBN— Nice Météo 06 (@NiceMeteo06) 14 августа 2018 г.
Мост был построен в 1960-е годы. Автор проекта – инженер Рикардо Моранди. Состояние объекта давно вызывало опасения у специалистов. По нему проходила автомобильная трасса А10. Виадук пересекал реку Полцевера и пути железнодорожной станции.
+++ Genova crollo al ponte Morandi su autostrada A10 #repartiprevenzionecrimine #poliziastradale e soccorsi sul posto pic.twitter.com/wvCFMyife1— Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 августа 2018 г.
Трагедия произошла 14 августа во время сильного ветра и непогоды. Ранее сообщалось о десятках погибших.
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