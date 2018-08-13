Самолет рухнул на жилой дом и устроил пожар

Легкоматорный самолет врезался в жилой дом в американском штате Юта. В результате происшествия погиб пилот воздушного судна.

Сообщается, что ЧП произошло в момент, когда в доме находились два человека. Более того, после столкновения с самолетом здание внезапно загорелось. Пожарным удалось оперативно устранить пламя и вывести на улицу всех жильцов. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал, передает НСН. Также известно, что воздушное судно задело припаркованный рядом с домом автомобиль. Самолет, в свою очередь, был практически полностью разрушен.