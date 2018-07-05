В Нидерландах из музея украли опасный яд

Ранним утром 5 июля из музея Бургаве в городе Лейдене в Нидерландах была украдена бутылка со смертельно опасным ядом кураре, передает "Газета.ru". Спрессованное вещество размером меньше кубика сахара находилось в сейфе. Его-то и вынесли злоумышленники. О том, что еще могло стать добычей воров, не сообщается. В полиции подчеркивают, что в первую очередь они разыскивают яд. Местных жителей попросили не прикасаться к нему, если им удастся отыскать пропажу раньше правоохранительных органов.

