Семья из 11 человек загадочно погибла в собственном доме

В доме в районе Берари на окраине индийской столицы Нью-Дели найдены тела 11 членов одной семьи, передает телеканал "360". У них были заклеены скотчем глаза и рты, а обнаруженные записки, по мнению правоохранительных органов, указывают на некий мистический ритуал.
Следов борьбы или применения оружия обнаружено не было. Обстоятельства загадочной гибели семьи устанавливаются.
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