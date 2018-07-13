Курящий пилот лишил пассажиров самолета кислорода

Самолет
авиакомпании Air China был вынужден резко снизить высоту из-за курящего пилота.
Во время полета мужчина закурил электронную сигарету, при этом по ошибке
выключив кондиционер. Из-за этого произошло резкое снижение уровня кислорода в
салоне.
Это привело к разгерметизации, в результате чего выпали кислородные маски, что сильно напугало пассажиров. Авиалайнер снизился до 3048 метров, однако затем заново набрал стабильную высоту.
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