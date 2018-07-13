Курящий пилот лишил пассажиров самолета кислорода

Самолет авиакомпании Air China был вынужден резко снизить высоту из-за курящего пилота. Во время полета мужчина закурил электронную сигарету, при этом по ошибке выключив кондиционер. Из-за этого произошло резкое снижение уровня кислорода в салоне.



Это привело к разгерметизации, в результате чего выпали кислородные маски, что сильно напугало пассажиров. Авиалайнер снизился до 3048 метров, однако затем заново набрал стабильную высоту.