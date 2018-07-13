Курящий пилот лишил пассажиров самолета кислорода

Тимошенко атакует Крым Хорват Вида извинился перед Россией Расписание матчей ЧМ-2018 "Дом-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Пятница 13 июля
Лента новостей
14:31
Специалисты не нашли допинг на ЧМ-2018
14:21
Кремль отреагировал на жалобное письмо мамы Сенцова
14:03
Как стать активным гражданином
13:52
ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
13:52
Меган Маркл обрекла себя на страдания ради мужа
13:32
"ЕР" предложила сделать 22 октября Днем российского футбола
13:29
Facebook оказался недоступен по всему миру
13:28
Как победить СПИД
13:25
Замужнюю Гагарину уличили в ревности к чужому мужчине
13:15
"Челси" уволил главного тренера
13:14
У Волочковой в трусах округлился живот
13:10
Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
13:00
Девушка приободрила голой грудью грустившего в пробке Бекхэма
12:51
В Европе ужесточили контроль границ из-за встречи Путина и Трампа
12:35
Число зараженных ВИЧ россиян резко возросло
12:33
"ЕР" поможет пострадавшим от паводка в Забайкалье
12:32
Мать террориста Сенцова просит Путина о помиловании
12:25
Совет на выходные
12:21
Как накопить капитал к пенсии
12:16
Лучший пляж в России нашли в Калининграде
12:13
Россиянку Ирину Шейк засмеяли тощие модели
12:08
Выставка "Курортная мода" Александра Васильева откроется на ВДНХ
11:50
16-летняя бегунья с лицом старухи удивила стадион
11:38
После приступа звезду "Дома-2" отправили в психушку
11:24
Скандальная слава Карины Мишулиной
10:48
47-летняя Сенчукова в купальнике "раздухарила" Рыбина
10:43
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
10:36
Toyota отзовет сотни автомобилей в России
10:31
Когда откроется станция "Беломорская"
10:28
Транжира Трюдо шокировал поцелуями с женой бельгийского премьера
10:27
Названы пять признаков рака
10:26
Главные события Москвы
10:16
Московские школьники успешно выступили на олимпиаде в Румынии
10:12
"Поженились?": особенная дочь Хакамады с любимым отдыхают в Испании
10:11
"Ювентус" решил спрятать Роналду от фанатов
10:01
Российские города признаны одними из самых дорогих в мире
09:50
Американская косметика стала причиной рака яичников
09:33
Самолет Трампа перекрасят в цвета российского флага
09:30
Польского комментатора загнобили за поддержку сборной России
09:28
Россия теряет население
09:17
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
09:14
Мир содрогнется от малоизученного венерического заболевания
09:00
Овечкина шокировала выходка Бузовой
08:34
Порошенко разболтал признание Трампа по Крыму
08:22
Нытье украинцев начало раздражать Европу
08:12
Гости ЧМ-2018 в восторге от московской архитектуры
03:14
"Он пиарится на моей беде": жена о смене фамилии после развода с Казаченко
21:57
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина
21:49
Как Медведевой живется с канадским геем
21:40
"Состарилась девушка": названа причина ухода Верки Сердючки
21:33
Беременную Кудрявцеву бросили ради известного телеведущего
21:31
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
21:27
Судить финал ЧМ-2018 доверили аргентинцам
21:13
65-летняя Макрон показала сморщенное голое тело
20:37
Пропавший в Самаре английский фанат найден пьяным и довольным в московском отеле
20:36
Бомжующий Шура: Я жил вместе с проституткой Танькой
20:16
Хитрый секрет Меган Маркл стал достоянием общественности
20:11
Вадим Казаченко празднует победу над молодой женой
20:10
Примадонна врезала бессовестным "фанерщикам"
19:53
Страдающий галлюцинациями Порошенко пожаловался Западу на Россию
19:52
Кержаков выбил из супруги $2 миллиона после скандала с ребенком
19:35
Свердловчан кормили хлебом с плесенью
19:12
Ведущая "Давай поженимся" раскрыла детали предстоящей свадьбы
19:01
Жительница Башкирии притворилась больной раком и выклянчила у друга 460 тысяч рублей
18:31
В Ростове трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и умер
18:25
Группа Вагнера помогла сирийцам освободить провинцию Дераа
18:24
Елена Сафонова бросила детей
18:23
Крымские гастрономические сезоны стартуют в Ялте
18:11
Нижегородка украла у клиентов турфирмы 1,5 млн рублей
17:57
Опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой
17:49
Стая волков держит омичей в страхе
17:39
У 35-летней олимпийской чемпионки нашли рак
17:31
Похорошевшую Волочкову не узнали одетой
17:29
Альпинист из Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии
17:16
В Тюмени таксист с битой напал на пешехода с собакой
17:10
Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
17:04
Москва прирастет железными дорогами
16:49
В центре Казани произошло жуткое ДТП
16:46
Новые подробности о конце Верки Сердючки
16:42
Беременная Рапунцель после больницы в истерике набросилась на мать
16:36
Трамп сделал важное заявление по Крыму
16:33
Житель Удмуртии избил отца и бросил в подполье умирать
16:24
Малахов подобрал брошенную жену Грудинина
16:13
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс
16:05
В Волгограде грузовик вытолкнул легковушку под трамвай
15:54
"ЕР" расскажет пенсионерам о компенсациях по взносам на капремонт
15:53
Сделавший погибшего в ДТП мальчика "пьяным" врач отправлен под суд
15:48
Российская фотомодель умерла от рака
15:44
Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
15:33
Путин продлил продуктовое эмбарго
15:16
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
15:08
Малахов дерзко отказался от подарка Эрнста
15:08
Обычное средство от насекомых вызвало эпидемию рака
15:02
Положительный ДНК-тест довел объявившуяся мать Зверева до припадка
15:01
Столичные рестораторы захотели свежей крови
14:51
Путину и Трампу подарят эксклюзивные телефоны
14:50
До выборов домики для "дачного" голосования будут работать как филиалы МФЦ
14:48
"Философ без трусов": раздетая экс-солистка "ВИА Гры" вызвала недоумение
14:48
Назван еще один плюс повышения пенсионного возраста
14:33
Слишком серьезный оборот: на Тимати и Крида завели дело
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
Отбрил особенного сына: Бледанс выставила Хабенского чудовищем
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
Похабные подробности отношений Казаченко с молодой женой
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс
Ободранная Волочкова млеет от неприличных подарков любовника
Происшествия

Курящий пилот лишил пассажиров самолета кислорода


прочитано 417 раз

Самолет авиакомпании Air China был вынужден резко снизить высоту из-за курящего пилота. Во время полета мужчина закурил электронную сигарету, при этом по ошибке выключив кондиционер. Из-за этого произошло резкое снижение уровня кислорода в салоне.

Это привело к разгерметизации, в результате чего выпали кислородные маски, что сильно напугало пассажиров. Авиалайнер снизился до 3048 метров, однако затем заново набрал стабильную высоту. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

13 июля 2018, 13:36

комментарии

Политика

Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина
Страдающий галлюцинациями Порошенко пожаловался Западу на Россию
Трамп сделал важное заявление по Крыму
Москва осадила разинувшую рот на Крым Тимошенко

Шоу-бизнес

Замужнюю Гагарину уличили в ревности к чужому мужчине
У Волочковой в трусах округлился живот
Россиянку Ирину Шейк засмеяли тощие модели
После приступа звезду "Дома-2" отправили в психушку

Проишествия

Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой
Россиянин и украинец устроили кровавую бойню в турецком отеле
Невеста загорелась от бенгальского огня на своей свадьбе (видео)
Расплатившаяся сексом с автослесарем жена погибла в машине

Lifestyle

Елена Сафонова бросила детей
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
Александр Домогаров отметит 55-летие концертом
Гороскоп

Гороскоп самых пьющих знаков зодиака

Кто из представителей зодиакального круга равнодушен к алкоголю, а кто склонен к зависимости
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая: Абсолютно ясно – я на 4-м месяце беременности

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Овечкина шокировала выходка Бузовой

Девушка не рассчитала силы

Политика

Порошенко разболтал признание Трампа по Крыму

Президент Украины остался доволен встречей с американским коллегой

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
Почему рушатся отношения разных знаков Зодиака

Фоторепортажи

Скандальная слава Карины Мишулиной
Украина прощается с Веркой Сердючкой
Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России
Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

Спорт

Как Медведевой живется с канадским геем
У 35-летней олимпийской чемпионки нашли рак
Российская телеведущая напала на славившего Украину хорвата
Плющенко увел девочку у Тутберидзе

Регионы

Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru